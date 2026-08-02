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Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çağçağ Caddesi Eski Emire Gözü Lisesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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