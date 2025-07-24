Mardin'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Mardin'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Artuklu ilçesi Eroğlu Mahallesi'nde 34 KV 7811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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