Mardin'de yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesi Yolbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı