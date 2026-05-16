Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat kara yolunun Hürriyet Caddesi mevkiinde 34 DZ 1389 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada M.S.A. (68), A.A.C. (50) ve T.A. (75) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ömerli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan T.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı