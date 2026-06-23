Mardin'de çıkan örtü yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan örtü yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uluköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı. Yangına karadan müdahale eden ekiplere helikopterlerle havadan da destek sağlanıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı