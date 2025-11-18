Mardin'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi
Mardin'de il merkezi ve ilçelerde okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer ve 30 park kontrol edildi, 877 kişi sorgulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, 67 ekip ve 150 personelin katılımıyla çocukların korunmasına yönelik uygulama yapıldığı bildirildi. Denetimler kapsamında 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer, 23 metruk bina ile 30 park ve bahçenin kontrol edildiği kaydedildi. Öğrencilerin güvenliği için yürütülen uygulamada 877 kişinin sorgulandığı, 263 araç ve sürücüsünün denetlendiği belirtildi.
Kurallara aykırı hareket eden 1 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandığı ifade edildi. - MARDİN
