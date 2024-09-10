Mardin'de okul çevreleri ve öğrenci servis araçları denetlendi
Mardin Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde, okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarının denetlendiğini açıkladı. Denetimlerde birçok yer ve kişi kontrol edildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 110 ekip ve 281 personelin katılımıyla 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde, okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarının denetlendiğini açıkladı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde; 162 okul çevresi, 8 internet kafe, 16 kahvehane/kafe, 3 şans oyunu bayisi, 45 market/büfe, 51 park/ bahçe, 15 metruk bina, bin 357 şahıs ve 236 servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Açıklamada ayrıca, öğrencilerin ve okulların güvenliği İçin denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - MARDİN