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Mardin'de Öğretmen Servisi ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Mardin'de Öğretmen Servisi ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
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Mardin'in Derik ilçesinde bir öğretmen servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde öğretmen servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kanatlı Mahallesi mevkisinde 34 NG 2188 plakalı öğretmen servisi olan minibüs ile 33 EE 772 plakalı otomobil, sürücülülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çoğunluğu öğretmen olan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derik ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Öte yandan, kazaya ilk müdahale kamu yatırımlarını incelemek üzere güzergahtan geçen Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve beraberindekiler tarafından yapıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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