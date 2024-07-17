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Mardin'de Nesli Tehlike Altındaki Porsuk Telef Olarak Bulundu

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Mardin'in Savur ilçesinde, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan porsuk, yol kenarında telef olmuş halde bulundu.

Mardin'in Savur ilçesinde porsuk, yol kenarında telef olmuş halde bulundu.

Alınan bilgilere göre, dün Savur ilçesinde vatandaşlar, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, telef olmuş halde bulundu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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