Mardin'de Nesli Tehlike Altındaki Porsuk Telef Olarak Bulundu

Mardin'in Savur ilçesinde porsuk, yol kenarında telef olmuş halde bulundu.

Alınan bilgilere göre, dün Savur ilçesinde vatandaşlar, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, telef olmuş halde bulundu. - MARDİN