Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kızıltepe ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yangının nedenini araştırmak üzere inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Kırkkuyu Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı