Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı