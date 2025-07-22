Mardin'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle müstakil evde çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN