Mardin'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Nusaybin ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle müstakil evde çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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