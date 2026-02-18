Mardin'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı
Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza,Mardin Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Amine A.'ya çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı