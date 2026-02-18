Haberler

Mardin'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Güncelleme:
Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kadın hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza,Mardin Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Amine A.'ya çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

