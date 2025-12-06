Üsteğmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesine bağlı Çölova Mahallesinde Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün kullandığı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 28 yaşındaki Çürüttü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN