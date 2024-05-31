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Mardin'de motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü fırçayla kovalandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen motosiklet, berber dükkanı önündeki bir başka motosiklete çarptı. Motosiklet sahibi kazazedeyi fırçayla kovalarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen motosiklet, berber dükkanı önündeki bir başka motosiklete çarptı. Motosiklet sahibi kazazedeyi fırçayla kovalarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi ile metrelerce sürüklenen motosiklet, Mehmet Kaymaz'a ait berber dükkanı önündeki motosiklete çarptı. Berber dükkanında bulunanlar sürücünün yardımına koşarken, motosikletin sahibi eline aldığı fırça ile kazazedeyi kovaladı.

Motosikletin çarptığı diğer motosikletin sahibinin hem çalışanı hem de kayınbiraderi olduğunu belirten dükkan sahibi Mehmet Kaymaz, "Motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince gelip bizim motosiklete çarptı. Kayınbiraderim motosikletini yeni almıştı. Biz koşup kazazedeye yardım etmeye çalışırken, kayınbiraderim motosikletin derdine düştü. O esnada fırçayı alıp motosiklet sürücüsünü dövmeye kalktı. Halimize gülelim mi ağlayalım mı bilemedik" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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