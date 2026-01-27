Mardin'de motosikletlerin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Nusaybin ilçesi Barış Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN