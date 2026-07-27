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Mardin’de motosiklet hırsızlığı kamerada

Mardin’de motosiklet hırsızlığı kamerada
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 1 şüpheli gözüne kestirdiği park halindeki motosikletin yanına gitti. Şüpheli, motosikletin merdivene bağlı olan zincirini kırarak çaldı. Motosikletini yerinde bulamayan sahibi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde motosikletinin çalındığını gören kişi, kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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