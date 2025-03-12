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Mardin'de Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 13 Yaralı

Mardin'de Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 13 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada A.K., A.K., M.K., B.K., B.Ö., T.Ö., A.D., H.A., S.E., H.P., Ş.K., Z.C. ve M.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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