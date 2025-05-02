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Mardin'de Mera Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavgada 1 Ölü

Mardin'de Mera Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavgada 1 Ölü
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Mardin'in Derik ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Mardin'de mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 Ocak 2025'te Derik ilçesinde iki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu şüpheliler, saklandıkları ikametlerde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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