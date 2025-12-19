Haberler

Mazıdağı'nda liseliler arasında bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki grup lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada iki öğrenci yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, iki grup lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralanıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçe merkezi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup lise öğrencisi arasında tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
