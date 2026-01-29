Mardin'de kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu
Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir tır, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Olayda hafif yaralanan bir kişi ayakta tedavi edildi ve inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Nusaybin-Cizre yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kişi ayakta tedavi edildi. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
