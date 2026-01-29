Haberler

Mardin'de kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu

Mardin'de kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu
Güncelleme:
Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir tır, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Olayda hafif yaralanan bir kişi ayakta tedavi edildi ve inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Nusaybin-Cizre yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kişi ayakta tedavi edildi. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
