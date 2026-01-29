Mardin'de kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Nusaybin-Cizre yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kişi ayakta tedavi edildi. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN