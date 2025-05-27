Mardin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı
Midyat ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 ADR 463 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa