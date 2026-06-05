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Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Ç. (42), Şehmuz Ç. (53), Mehmet Ali S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, silahlı kavgaya ilişkin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan arbede ve silah sesleri yer aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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