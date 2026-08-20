Kayıp zihinsel engelli genç çobanın yanında bulundu

Mardin'in Savur ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli 18 yaşındaki genç kırsal alanda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Savur ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'ndeki evinden dün akşam saat 21.00 sıralarında ayrılan Amed E.'den (18) bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Kırsal alanda sürdürülen arama çalışmalarının ardından Serenli Mahallesi kırsalında bir çobanın yanında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, ekipler tarafından güvenli şekilde ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı