Haberler

Mardin'de eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli ulaşım için bu karar alındığı belirtildi.

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışı ve soğuk hava şartlarının yarın il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilerek, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yaptığı açıklamada, "Okullarımıza güvenli ulaşım konusunda oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirmenizi istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor