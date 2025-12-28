Mardin'de eğitime 1 gün ara verildi

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışı ve soğuk hava şartlarının yarın il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilerek, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yaptığı açıklamada, "Okullarımıza güvenli ulaşım konusunda oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirmenizi istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - MARDİN