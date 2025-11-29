Mardin'de Kamyonette Yangın
Mardin Nusaybin'de bir kamyonet bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, araçta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi'nde Zeyni İ., 01 ACU 055 plakalı kamyoneti hareket ettirdikten kısa süre sonra araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa