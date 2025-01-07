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Mardin'de Kamyon Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı

Mardin'de Kamyon Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Mardin'in Derik ilçesinde hafriyat kamyonunun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde bir evin duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cevizpınar Mahallesi'nde hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y (25), sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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