Mardin'de Kamyon Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde bir evin duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cevizpınar Mahallesi'nde hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y (25), sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN