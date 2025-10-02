Mardin'de İsrail'in saldırılarına tepki

Mardin'de, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılar protesto edildi.

Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, İsrail aleyhine sloganlar attı ve tekbir getirdi.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, burada yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekerek, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Başboğa, İsrail'in 'Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini kınayarak, "Yıllardır Gazzelilerin esaret altında oluşuna ilk somut isyandır bu filo. Müslümanların bikesliğine ilk mübarek teşebbüstür bu filo. Bu bir avuç insan, bu 3-5 gemi mübarek bir haykırıştır Müslümanların çaresizliğine" dedi.

Filistin halkı için dua eden Başboğa, "Ey Alemlerin Rabbi olan yüce Rabbimiz! Bizler de huzurundayız ve çaresiziz. Kardeşlerimize yardım edemiyoruz, yardımını talep ediyoruz. Acziyetimizi ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - MARDİN