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Mardin'de papağan hırsızlığı kamerada

Mardin'de papağan hırsızlığı kamerada
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2 kişi, bir iş yerinin önünde kafeste bulunan papağanı çalarak kayıplara karıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişi, bir iş yerinin önünde kafeste bulunan papağanı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı gören 2 şüpheliden biri iş yeri sahibini oyaladı. Diğer şüpheli ise papağanı kafesten alarak uzaklaştı. Şüphelilerin papağanı çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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