Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma zam oranı belli oldu!
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede! Sorulara böyle tepki verdi

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi

Mardin'de İki Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Mardin'de İki Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde Yalımköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Yalımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 DL 700 plakalı Fiat marka otomobil ile 34 JD 1384 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Araç alımında yeni dönem! Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
img

İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor
img

Aziz Yıldırım Caner'in üzerini çizdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Ev ve araba almak isteyenler Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı

Son Dakika Haberleri

Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı? Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.