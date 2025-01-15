Mardin'de İki Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Yalımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 DL 700 plakalı Fiat marka otomobil ile 34 JD 1384 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN