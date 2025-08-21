Mardin'de İki Kız Kardeşin Cenazesi Bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde kendilerinden uzun süredir haber alınamayan Leyla ve Muatter Işıktaş kardeşler, evlerinde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede, kadınların yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan 2 kız kardeş evlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Teker Mahallesi'nde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, iki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre, kadınların yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

