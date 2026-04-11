Mardinde iki grup arasında kavgada: 1 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Tepebaşı Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı