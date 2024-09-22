Üye Girişi
Haberler

Mardin'de İki Aile Arasında İki Gün Süren Kavga: 7 Yaralı

Mardin'de İki Aile Arasında İki Gün Süren Kavga: 7 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyünde iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. İlk olarak dün başlayan kavga, jandarma müdahalesine rağmen ilçe merkezinde tekrar yaşandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyünde iki aile arasında çıkan kavga iki gün sürdü. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, dün Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Bugün Mazıdağı ilçe merkezinde yolda karşılaşan iki ailenin bireyleri tekrar birbirlerine girdi. İhbar üzerine bu kez olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki gün devam eden kavgada 7 kişi yaralandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Jandarma Mazıdağı Güvenlik Karataş 3-sayfa mardin Kavga

Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi
Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Roma Udinese maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Udinese maçı kaç kaç, maç bitti mi? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Manchester City Arsenal maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli sağlık durumu ne? Ali Koç Mourinho kavga mı etti? GS FB derbi sonrası Ali Koç ve Mourinho arasında ne oldu? Keçiörengücü Iğdırspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Keçiörengücü Iğdırspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });