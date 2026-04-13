Mardin'de kaçak silah operasyonu

Mardin merkez ve ilçelerinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek ele geçirildiği açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde 71 ekip ve 189 personelin katılımıyla, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Mardin Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, 16 okul çevresi, 14 umuma açık yer, 15 metruk bina, park ve bahçe kontrol edildi. 2 bin 395 şahıs sorgulanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek ele geçirildi, 925 araç ve sürücüsü denetlendi, 31 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 2 araçta trafikten men edildi.

Açıklamada, "Medeniyetler şehri Mardin'de, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" ifadesine yer verildi. - MARDİN

