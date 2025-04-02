Mardin'de Hortum Çatıları Uçurdu ve Ağaçları Devirdi
Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen hortum, köylerde çatıları uçururken ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Olay, vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.
Mardin'de hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde oluşan hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.
Derik ilçesine bağlı Aktaş ve Kayacık köylerinde saat 16.00 sıralarında hortum çıktı. Çatıları uçuran, ağaçları ve elektrik direklerini deviren hortum vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ - 3.Sayfa