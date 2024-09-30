Mardin'de Hapis Cezası Olan 12 Firari Suçlu Tutuklandı
Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 firari suçlu yakalanarak tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 12 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şahıslar arasında, 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 2 ay ve 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 11 yıl hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN