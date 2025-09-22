Mardin'de Hapis Cezası Olan 10 Suçlu Tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlulara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 firari, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalananlar arasında, 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme' suçundan 12 yıl 1 ay ve 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yer aldı. - MARDİN