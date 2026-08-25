Nusaybin'de Takla Atan Araç: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yandere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 VY 444 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.