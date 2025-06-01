Mardin'de Gürültü Kirliliğine Karşı Denetimler Başlatıldı

Mardin'de Gürültü Kirliliğine Karşı Denetimler Başlatıldı
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Mardin Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, müzik yayını yapan işletmelere yönelik izin kontrolleri ve gürültü kirliliği denetimleri gerçekleştirdi. İzin belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Mardin Valiliği öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Mardin 1. Cadde ve Midyat'ta gürültü kirliliğine karşı kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Artuklu 1. Cadde ve Midyat'ta müzik yayını yapan işletmelerin gerekli izin belgelerini almalarının zorunlu olduğu hatırlatılırken, izin belgesi olmadan faaliyet gösterenler ile izinli olsalar dahi yönetmelikte belirlenen sınırları aşan işletmelere yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Yetkililer, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında, yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere en az 334 bin 297 TL idari para cezası kesileceğini vurguladı. Ayrıca, aynı fiilin üç yıl içinde tekrarı durumunda cezanın ilk tekrarında 1 kat, ikinci ve müteakip tekrarlarında ise 2 kat artırılarak uygulanacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin her gün kesintisiz olarak sürdürüleceğini ve kurallara uymayan işletmelere yönelik cezai işlemlerin tavizsiz uygulanacağını ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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