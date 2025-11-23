Mardin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı
Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 9 kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere ilgili makamlara teslim edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışma sonucunda, Suriye uyruklu 9 kişinin para karşılığında İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde şüphelilerin saklandığı adrese arama gerçekleştirildi. Operasyonda 1 organizatör ile 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu organizatör E.S.S. (22), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 8 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MARDİN