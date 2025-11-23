Mardin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışma sonucunda, Suriye uyruklu 9 kişinin para karşılığında İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde şüphelilerin saklandığı adrese arama gerçekleştirildi. Operasyonda 1 organizatör ile 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu organizatör E.S.S. (22), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 8 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MARDİN