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Mardin'de Gençler Parkta Kamelyayı Kırdı, Ateş Yaktı

Mardin'de Gençler Parkta Kamelyayı Kırdı, Ateş Yaktı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup genç, soğuk hava nedeniyle parkta bulunan bir kamelyayı kırarak ateş yaktı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir grup genç, soğuk hava nedeniyle parkta bulunan kamelyayı kırarak ateş yaktı.

Olay, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak amacıyla parka gelen bir grup genç, kamelyayı tahrip ederek kırdı ve parçalarla ateş yaktı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen durum cep telefonu kamerasına kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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