Mardin'de Firari Suçlular Tutuklandı
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan 11 firari suçlu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 50 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 11 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şahıslar arasında; hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay ve kaçakçılık, kanununa muhalefet " suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN