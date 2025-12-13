Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'de hakkında 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme" suçundan 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN