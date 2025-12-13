Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de, hakkında 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Hükümlü, uyuşturucu kullanımı ve diğer suçlardan aranıyordu.

Mardin'de hakkında 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme" suçundan 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı

Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Uyku kaçırtan indirim! Sandalye ve battaniyesini kapan kuyruğa girdi

Uyku kaçırtan indirim! Sandalye ve battaniyesini kapan kuyruğa girdi
title