Mardin'deki kazada ağır yaralanan doktor hayatını kaybetti

Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana gelen feci kazada ağır yaralanan Derik Devlet Hastanesi doktorlarından Abdulkadir Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 80 ACJ 046 plakalı tır, Derik Devlet Hastanesinde görev yapan genel cerrahi uzmanı Abdulkadir Karahan idaresindeki 33 ARL 331 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan doktor Karahan, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MARDİN