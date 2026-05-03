Mardin'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale yapıldı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı