Mardin'de Ev Yangınında 1 Kişi Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi yaralandı. Olayın ardından itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde ev yangınında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında evde bulunan B.A. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.A. hastaneye kaldırıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa