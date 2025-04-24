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Mardin'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kızıltepe ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak maddi hasar oluştu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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