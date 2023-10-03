Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iddiaya göre uzaklaştırma kararı olan koca eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla kafasına sıktı. Durumu ağır olan kocanın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.

Mardin'de eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kocanın sosyal medya görüntüsü ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iddiaya göre uzaklaştırma kararı olan koca eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla kafasına sıktı. Durumu ağır olan kocanın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.

Olay dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki Ömer D., 4 çocuk annesi 36 yaşındaki eşi Semra D. ile 1 yıl önce yaşadıkları tartışma yüzünden uzaklaştırma aldı. Ömer D.'nin eşi Semra D.'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etmek için kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan koca Gaziantep'e sevk edildi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Semra D., hastanede hayatını kaybederken Ömer D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve Gaziantep'e ambulans uçakla sevk edildiği öğrenildi.

Sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı

Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Semra D. iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldüren, Ömer D.'nin sosyal medyada yaklaşık bir yıl önce paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı. Ömer D. otomobilin içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atıyor. Ömer D., "Daha da var. Çoktur. Arabanın gögsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum siyah takke. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe'yi yıkacağım, yakacağım, Kızıltepe'ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok" dediği görüldü.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.