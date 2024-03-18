Mardin'de Elektrik Sayaçlarının Bulunduğu Direk Üstü Otomasyon Panosu Yandı

Mardin'de elektrik sayaçlarının bulunduğu Direk Üstü Otomasyon Panosu (DÜSOP), henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Ömerli ilçesi PTT Sokak'ta bulunan elektrik sayaçlarının içinde olduğu Direk Üstü Otomasyon Panosu (DÜSOP), henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Dicle Elektrik, güvenlik sebebiyle yangın yaşanan bölgenin elektriğini kesti. Alternatif hattan mahalleye elektrik verilirken, panonun yenilenmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN