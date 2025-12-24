Haberler

Mardin'de durdurulan araçta 2 adet kalaşnikof ele geçirildi

Güncelleme:
Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta, 2 adet kalaşnikof silah, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta 2 adet kalaşnikof ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentin huzur ve güvenliği için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 2 adet kalaşnikof silah, silahlara ait 2 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

